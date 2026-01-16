Народный фронт не дал холмогорской деревне задохнуться от мусора

После публикации Народного фронта о запланированном строительстве станции перегрузки твердых бытовых отходов на картофельном поле вблизи жилых домов в деревне Ичково, министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона приняло решение о корректировке территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления. Грядки фермеров теперь в безопасности. 

Напомним, в деревне Ичково Холмогорского округа должна была появиться станция перегрузки ТКО. Вопреки российскому законодательству данный объект решили построить на расстоянии менее ста метров от жилых домов и земельных участков селян. 

Народный фронт обратился в прокуратуру региона. Надзорный орган подтвердил правоту общественников и обязал чиновников внести корректировки в терсхему. 

Эксперты Народного фронта продолжают мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки на нелегальных свалках и официальных полигонах Поморья.

