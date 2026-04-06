Архангельский священник рассказал школярам о любви в браке

Председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев встретился со студентами Архангельского колледжа телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга и Архангельского медицинского колледжа.

«Беседы были посвящены темам влюбленности и любви, — прокомментировал встречи отец Александр. — Поговорили о различиях между этими понятиями, о том, как разнообразно понимается слово любовь в греческом языке. Рассмотрели с ребятами разные жизненные ситуации между мужчиной и женщиной с последующей оценкой по критерию любви и влюблённости. Разобрали этимологию слов "невеста" и "целомудрие", порассуждали о выражении "сердцу не прикажешь" и понятии "гражданский брак" и о том, что настоящая, зрелая любовь рождается и взращивается в браке спустя 10-15 лет совместной жизни».