Архангельский священник рассказал школярам о любви в браке

    Председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев встретился со студентами Архангельского колледжа телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга и Архангельского медицинского колледжа.

    «Беседы были посвящены темам влюбленности и любви, — прокомментировал встречи отец Александр. — Поговорили о различиях между этими понятиями, о том, как разнообразно понимается слово любовь в греческом языке. Рассмотрели с ребятами разные жизненные ситуации между мужчиной и женщиной с последующей оценкой по критерию любви и влюблённости. Разобрали этимологию слов "невеста" и "целомудрие", порассуждали о выражении "сердцу не прикажешь" и понятии "гражданский брак" и о том, что настоящая, зрелая любовь рождается и взращивается в браке спустя 10-15 лет совместной жизни». 

26 май 10:00

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20