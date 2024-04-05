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"ЭкоИнтегратор" устроил мусорный бардак на островных территориях Архангельска

5 месяцев назад Народный фронт обращался в надзорные органы по поводу вывоза ТКО с островных территорий Архангельска и обустройства мест складирования отходов в период отсутствия транспортной доступности.

Подвижек нет. Жители остаются заложниками чиновничьей нерасторопности. Островитяне пятый год наблюдают реализацию реформы – горы мусора, грязь и вонь.

 Для северян реформа начинается с контейнерной площадки, ею же и заканчивается. Архангелогородцы платят за услугу и их не должно волновать, как будут вывозить отходы.

 Надзорным органам пора принять меры, а чиновникам – начать работать, а не только говорить. И если территориальная схема по обращению с ТКО – всего лишь бумага, не отвечающая действительности, то жители – живые люди. О них и надо думать.

 Народный фронт вновь обратился в прокуратуру. Активисты требуют обязать чиновников минприроды обеспечить своевременный вывоз отходов и создать пункты их хранения.

09 апрель 12:41 | : Экономика / Скандалы

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