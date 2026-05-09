Над Архангельском взошел "Рассвет"

Общественная организация «Рассвет» — проект епархиального отдела медико-социального служения и благотворительности — в преддверии Дня защиты детей организовала акцию «Делаем мир добрее».

Детям участников спецоперации и многодетным семьям были выделены благотворительные билеты на цирковое представление.

«Дети и родители получили заряд положительных эмоций: они увидели выступление профессиональных артистов», — рассказали в «Рассвете». Организация благодарит администрацию цирка за помощь.

Валерий Смирнов призывает всех желающих развивать взаимодействие с «Рассветом». Офис находится по адресу: Троицкий проспект, 102, кабинет 1728. Связаться с Валерием Витальевичем можно по телефону + 7 (911) 551 30 13.