Житель Тюмени влип с попыткой дать взятку архангельскому автоинспектору

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 66-летнего жителя г. Тюмени, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

По версии следствия обвиняемый 17.04.2026 находился под управлением транспортного средства в составе грузового седельного тягача марки «КАМАЗ65116-NЗ» и был остановлен государственным инспектором дорожно-патрульной службы на территории стационарного поста весогабаритного контроля на 1215 км автодороги «М8 Холмогоры», вблизи стационарного поста ДПС на ул. Дорожников, д. 100, г. Архангельска.

Обвиняемый после остановки автомобиля инспектором, зная, что он управляет транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, и в его действиях заведомо усматриваются признаки нескольких административных правонарушений, решил передать инспектору взятку в сумме 1 тыс. рублей.

Однако обвиняемый не довел свой преступный умысел до конца, поскольку инспектор отказался принять от него взятку, сообщил о преступных действиях обвиняемого сотрудникам правоохранительных органов.

Впоследствии обвиняемый привлечен к административной ответственности, а материал проверки в отношении организации, в которой он был водителем, по ч. 1 ст. 12.31 КоАП РФ направлен для правового разбирательства в УМВД России по г. Тюмени.

Вину обвиняемый признал в полном объеме, дал признательные показания, раскаялся в содеянном.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 1 Исакогорского судебного района г. Архангельска.