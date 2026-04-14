Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Тюмени влип с попыткой дать взятку архангельскому автоинспектору

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по  уголовному делу в отношении 66-летнего жителя г. Тюмени, обвиняемого  по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

По версии следствия обвиняемый 17.04.2026 находился под управлением транспортного средства в составе грузового седельного тягача марки «КАМАЗ65116-NЗ» и был остановлен государственным инспектором дорожно-патрульной службы на территории стационарного поста весогабаритного контроля на 1215 км автодороги «М8 Холмогоры», вблизи стационарного поста ДПС на ул. Дорожников, д. 100, г. Архангельска.

Обвиняемый после остановки автомобиля инспектором, зная, что он управляет транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, и в его действиях заведомо усматриваются признаки нескольких административных правонарушений, решил передать инспектору взятку в сумме 1 тыс. рублей. 

Однако обвиняемый не довел свой преступный умысел до конца, поскольку инспектор отказался принять от него взятку, сообщил о преступных действиях обвиняемого сотрудникам правоохранительных органов.

Впоследствии обвиняемый привлечен к административной ответственности, а материал проверки в отношении  организации, в которой он был водителем, по ч. 1 ст. 12.31 КоАП РФ направлен для правового разбирательства в УМВД России по г. Тюмени.      

Вину обвиняемый признал в полном объеме, дал признательные показания, раскаялся в содеянном. 

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 1 Исакогорского судебного района г. Архангельска.

 

 

29 май 14:29 | : Скандалы

Главные новости


За что судят Юлию Фёдорову
На приеме у … . Депутаты АрхГроДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (334)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20