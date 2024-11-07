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Житель Архангельска набедокурил на автодороге "Холмогоры"

Прокуратура Холмогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя областного центра, обвиняемого по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия обвиняемый 13.07.2024, управляя автобусом марки «Mercedes-Benz», двигаясь со стороны г. Архангельска в направлении г.Вельска, на 1079 км автодороги М-8 «Холмогоры», пренебрегая правилами дорожного движения, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем марки «Scania P114GA6x4NZ 340» с полуприцепом.

В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров автобуса 1941 и 1999 годов рождения получили травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. 

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в Холмогорский районный суд для рассмотрения по существу.


 

08 ноябрь 13:00 | : Происшествия

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