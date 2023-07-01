Архангельский водитель нарвался на честных сотрудников ГИБДД

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя областного центра, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Органом предварительного расследования установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 10.08.2023 после остановки автомобиля под его управлением на стационарном посту ДПС по адресу: г. Архангельск, Дорожников, 100, желая избежать административной ответственности за совершение административного правонарушения, предложил сотрудникам ГИБДД взятку в сумме 1 тыс. рублей. После отказа принять данную сумму, он стал увеличивать размер взятки от 30 000 до 50 000 рублей, демонстрируя готовность перечислить данную сумму при помощи планшетного компьютера.

Свой преступный умысел на дачу взятки должностным лицам в общем размере 50 000 руб. обвиняемый до конца довести не смог, поскольку сотрудники ГИБДД сообщили о преступных действиях обвиняемого сотрудникам правоохранительных органов.

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый не признал.

Уголовное дело будет направлено в Исакогорский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.