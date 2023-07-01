Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский водитель нарвался на честных сотрудников ГИБДД

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя областного центра, обвиняемого  по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ  (покушение на дачу взятки).

Органом предварительного расследования установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 10.08.2023 после остановки автомобиля под его управлением на стационарном посту ДПС по адресу: г. Архангельск, Дорожников, 100, желая избежать административной ответственности за совершение административного правонарушения, предложил сотрудникам ГИБДД взятку в сумме 1 тыс. рублей. После отказа принять данную сумму, он стал увеличивать размер взятки от 30 000 до 50 000 рублей, демонстрируя готовность перечислить данную сумму при помощи планшетного компьютера. 

Свой преступный умысел на дачу взятки должностным лицам в общем размере 50 000 руб. обвиняемый до конца довести не смог, поскольку сотрудники ГИБДД сообщили о преступных действиях обвиняемого сотрудникам правоохранительных органов. 

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый не признал.

Уголовное дело будет направлено в Исакогорский районный суд                                                   г. Архангельска для рассмотрения по существу.  

 

28 сентябрь 15:44 | : Происшествия

Главные новости


Кино, которое нам запрещают
Вертеп в кущах. Ироничная проза

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2023 (303)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20