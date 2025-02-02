Юноша рассекал на авто по Архангельску и сбил подростка

Прокуратура Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному в отношении 19-летнего жителя областного центра, обвиняемого по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия обвиняемый 27.09.2024, управляя автомобилем марки «ЛАДА 211240», двигаясь в направлении от улицы Кировская в сторону улицы Целлюлозная Архангельска выехал на нерегулируемый пешеходный переход, расположенный напротив дома 34 по улице Партизанская, не уступил дорогу подростку и совершил наезд на него.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

В интересах потерпевшего прокурором города заявлен иск на сумму 500 000 рублей о возмещении морального вреда, причиненного преступлением.

Уголовное дело направлено в Соломбальский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу.