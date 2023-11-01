В Устьянском районе нетрезвый водитель пытался подкупить честный наряд ДПС

Прокурором Устьянского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя Устьянского района. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

По версии следствия обвиняемый, ранее подвергнутый административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 07.10.2023 управлял автомобилем марки «ВАЗ 111130» и был остановлен нарядом ДПС ГИБДД ОМВД России «Устьянский». Имея признаки алкогольного опьянения, проходить медицинское освидетельствование отказался.

Далее, находясь в служебном автомобиле дорожно-патрульной службы полиции, желая избежать привлечения к установленной законом ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, предложил должностным лицам ДПС ГИБДД ОМВД России «Устьянский», денежные средства в качестве взятки в сумме 10 тысяч рублей за прекращение составления в отношении него административных материалов и освобождение его от ответственности.

Довести совершение преступления обвиняемому не удалось по независящим от него обстоятельствам, так как сотрудники полиции денежные средства принять отказались.

На транспортное средство обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Устьянский районный суд.

За совершение данных преступлений уголовным законом предусмотрена ответственность вплоть до 2 лет лишения свободы.