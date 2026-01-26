Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Иногородний водитель пытался дать архангельскому полицейскому взятку в 500 руб

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по  уголовному делу в отношении 41-летнего уроженца и жителя г. Таганрога Ростовской области, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ преступления (покушение на мелкое взяточничество).

По версии следствия 17.01.2026 обвиняемый управлял транспортным средством в составе грузового седельного тягача с полуприцепом и был остановлен государственным инспектором территориального отдела государственного автодорожного надзора по Архангельской области на территории стационарного поста весогабаритного контроля вблизи стационарного поста ДПС на ул. Дорожников.

Обвиняемый после остановки автомобиля инспектором, понимая, что   в его действиях усматриваются признаки административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст.11.23, ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ, с целью дачи взятки инспектору за незаконное освобождение его от административной ответственности, вложил денежную купюру достоинством 500 рублей между своим водительским удостоверением и свидетельством о государственной регистрации транспортного средства и передал инспектору. 

Однако обвиняемый не довел свой преступный умысел до конца, поскольку инспектор отказался принять от него взятку, сообщил о преступных действиях обвиняемого сотрудникам правоохранительных органов.  Также инспектором в отношении обвиняемого проведено правовое разбирательство, по результатам которого он привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.23, ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ.

Вину обвиняемый признал в полном объеме, дал признательные показания, раскаялся в содеянном. 

Обвиняемому грозит наказание в виде штрафа, либо исправительных работ, либо ограничение свободы на срок до двух лет. 

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 1 Исакогорского судебного района г. Архангельска.

11 март 11:28 | : Скандалы

Главные новости


"Баллада о детском враче" и другие. Стихи к 8-му марта
С весенним настроением. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (112)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20