Иногородний водитель пытался дать архангельскому полицейскому взятку в 500 руб

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего уроженца и жителя г. Таганрога Ростовской области, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ преступления (покушение на мелкое взяточничество).

По версии следствия 17.01.2026 обвиняемый управлял транспортным средством в составе грузового седельного тягача с полуприцепом и был остановлен государственным инспектором территориального отдела государственного автодорожного надзора по Архангельской области на территории стационарного поста весогабаритного контроля вблизи стационарного поста ДПС на ул. Дорожников.

Обвиняемый после остановки автомобиля инспектором, понимая, что в его действиях усматриваются признаки административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст.11.23, ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ, с целью дачи взятки инспектору за незаконное освобождение его от административной ответственности, вложил денежную купюру достоинством 500 рублей между своим водительским удостоверением и свидетельством о государственной регистрации транспортного средства и передал инспектору.

Однако обвиняемый не довел свой преступный умысел до конца, поскольку инспектор отказался принять от него взятку, сообщил о преступных действиях обвиняемого сотрудникам правоохранительных органов. Также инспектором в отношении обвиняемого проведено правовое разбирательство, по результатам которого он привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.23, ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ.

Вину обвиняемый признал в полном объеме, дал признательные показания, раскаялся в содеянном.

Обвиняемому грозит наказание в виде штрафа, либо исправительных работ, либо ограничение свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 1 Исакогорского судебного района г. Архангельска.