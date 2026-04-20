Детский сад в поселке Рикасиха чуть не утонул в сточных водах

Приморская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Установлено, что руководителем коммерческой организации – ООО «Аквамир», наделенной статусом гарантирующего поставщика в сфере водоотведения на территории дер. Рикасиха Приморского муниципального округа, без предусмотренных законом оснований принято одностороннее решение о приостановке работы канализационных насосных станций, обеспечивающих прием сточных вод детского сада МБОУ «Приморская средняя школа».

В результате этих действий произошло аварийное затопление сточными водами цокольного помещения и канализационной системы здания детского сада, возникла необходимость проведения дорогостоящей дезинфекции его помещений, деятельность образовательной организации в связи с угрозой безопасности нахождения в ней более 100 детей приостановлена на несколько дней.

В этой связи по материалам прокурорской проверки Приморским межрайонным следственным отделом СУСК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Аквамир» по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле межрайонного прокурора.



