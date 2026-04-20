Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Детский сад в поселке Рикасиха чуть не утонул в сточных водах

Приморская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Установлено, что руководителем коммерческой организации – ООО «Аквамир», наделенной статусом гарантирующего поставщика в сфере водоотведения на территории дер. Рикасиха Приморского муниципального округа, без предусмотренных законом оснований принято одностороннее решение о приостановке работы канализационных насосных станций, обеспечивающих прием сточных вод детского сада МБОУ «Приморская средняя школа».

В результате этих действий произошло аварийное затопление сточными водами цокольного помещения и канализационной системы здания детского сада, возникла необходимость проведения дорогостоящей дезинфекции его помещений, деятельность образовательной организации в связи с угрозой безопасности нахождения в ней более 100 детей приостановлена на несколько дней.

В этой связи по материалам прокурорской проверки Приморским межрайонным следственным отделом СУСК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Аквамир» по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле межрайонного прокурора.


20 апрель 11:23 | : Скандалы

Главные новости


Звенят ручьи. Депутаты АрхГорДумы за неделю
В стране люлей

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (257)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20