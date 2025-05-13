Поселок Талаги омылся сточными водами

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка соблюдения природоохранного законодательства по фактам разлива канализационных сточных вод на рельеф местности вблизи п. Талаги Приморского муниципального округа Архангельской области –напротив нефтебазы.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации водоотведения канализационных сточных вод и их очистке и при наличии нарушений приняты меры прокурорского реагирования к виновным в их совершении лицам.



