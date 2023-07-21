В Онежском районе при попустительстве властей разрушается детский сад

В Онежском районе Архангельской области в результате принятых мер прокурорского реагирования на администрацию МО «Онежский муниципальный район» возложена обязанность провести капитальный ремонт здания филиала МБОУ «Средняя школа № 4 им. Дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина» - Детский сад «Улыбка».

Установлено, что отдельные помещения здания детского сада на протяжении длительного периода времени нуждаются в проведении капитального ремонта (замена оконных проемов, коммуникаций, ремонт помещений внутри здания детского сада). Стоимость ремонтных работ превышает 9 млн. рублей, а необходимость их проведения не учитывалась администрацией МО «Онежский муниципальный район» при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.

В этой связи межрайонный прокурор в апреле 2023 г. обратился в защиту прав несовершеннолетних в суд.

Решением Онежского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены, на администрацию МО «Онежский муниципальный район» возложена обязанность в срок до 01.09.2024 провести капитальный ремонт детского сада.

Ответчик обжаловал решение суда. Однако апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда решение Онежского городского суда оставлено без изменения, а доводы апелляционной жалобы – без удовлетворения.