Глава МО из Приморского округа облагодетельствовал свою маму из бюджета

Приморская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправления.

Установлено, что бывший глава муниципального образования «Боброво-Лявленское» в нарушение установленного законом порядка назначения доплаты за счет местного бюджета надбавки к пенсии бывших муниципальных служащих, предусматривающего основания и необходимые критерии для принятия таких решений, из корыстной заинтересованности, обусловленной стремлением извлечь выгоду в пользу своей матери, которая до него замещала в период с 2015 по 2020 гг. должность главы этого же муниципального образования, осведомленный об отсутствии у нее необходимого стажа муниципальной службы, установил ей выплату к пенсии в размере 60 % месячного денежного содержания, которую она незаконно получала в период с 2021 по 2023 гг.

В результате незаконных действий руководителя местной администрации сумма причиненного местному бюджету ущерба составила 830 тыс. рублей.

В этой связи по материалам прокурорской проверки Приморским МРСО СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в отношении бывшего главы МО «Боброво-Лявленское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора.