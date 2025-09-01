Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура обязала власти Приморского округа создать похоронную контору

Приморская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о погребении и похоронном деле.

Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляется специализированными службами по вопросам похоронного дела, создаваемыми органами местного самоуправления.

Установлено, что администрацией Приморского муниципального округа такая служба, в том числе для реализации мероприятий по транспортировке тел умерших в места проведения судебно-медицинской экспертизы и предпохоронного содержания, до настоящего времени не создана. 

Бездействие органа местного самоуправления нарушает права граждан на предоставление ритуальных услуг, предусмотренных гарантированным перечнем, на безвозмездной основе.

В этой связи межрайонный прокурор обратился с иском в суд о возложении на администрацию Приморского муниципального округа обязанности создать специализированную службу по вопросам похоронного дела, который удовлетворен.

Исполнение судебного решения находится на контроле территориального прокурора.

25 сентябрь 14:20 | : Скандалы

Главные новости


О сборнике архангельских литераторов 1844 года
Каким бывает счастье. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (331)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20