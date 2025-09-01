Прокуратура обязала власти Приморского округа создать похоронную контору

Приморская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о погребении и похоронном деле.

Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляется специализированными службами по вопросам похоронного дела, создаваемыми органами местного самоуправления.

Установлено, что администрацией Приморского муниципального округа такая служба, в том числе для реализации мероприятий по транспортировке тел умерших в места проведения судебно-медицинской экспертизы и предпохоронного содержания, до настоящего времени не создана.

Бездействие органа местного самоуправления нарушает права граждан на предоставление ритуальных услуг, предусмотренных гарантированным перечнем, на безвозмездной основе.

В этой связи межрайонный прокурор обратился с иском в суд о возложении на администрацию Приморского муниципального округа обязанности создать специализированную службу по вопросам похоронного дела, который удовлетворен.

Исполнение судебного решения находится на контроле территориального прокурора.