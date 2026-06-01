Жители Поморья подготовили внедорожник для харьковского направления

Народный фронт передал защитникам Донбасса ещё одну единицу высокопроходимой техники.



Автомобиль УАЗ Патриот и комплект зимней резины специально для отправки на передовую выделило региональное управление налоговой службы.



А коллектив УФК России по Архангельской области и НАО взял на себя подготовку внедорожника к выполнению боевых задач.



Специалисты казначейства заменили в машине технические жидкости и наполнили её полезным грузом. В УАЗ сложили медикаменты, вещи первой необходимости, продукты питания, маскировочные сети и помощь от жителей деревни Шотова Пинежского округа.



Внедорожник принял боец с позывным “Зенит”, прибывший в Архангельск для транспортировки машины на передовую.



Народный фронт благодарит коллективы ведомств и отзывчивых пинежан за весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.