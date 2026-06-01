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Жители Поморья подготовили внедорожник для харьковского направления

Народный фронт передал защитникам Донбасса ещё одну единицу высокопроходимой техники.

Автомобиль УАЗ Патриот и комплект зимней резины специально для отправки на передовую выделило региональное управление налоговой службы.

А коллектив УФК России по Архангельской области и НАО взял на себя подготовку внедорожника к выполнению боевых задач.

Специалисты казначейства заменили в машине технические жидкости и наполнили её полезным грузом. В УАЗ сложили медикаменты, вещи первой необходимости, продукты питания, маскировочные сети и помощь от жителей деревни Шотова Пинежского округа.

Внедорожник принял боец с позывным “Зенит”, прибывший в Архангельск для транспортировки машины на передовую.

Народный фронт благодарит коллективы ведомств и отзывчивых пинежан за весомый вклад в укрепление обороноспособности страны. 

25 июнь 15:22 | : Политика

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