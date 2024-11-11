Еще один "Патриот" ушел из Архангельска в зону СВО

Народный фронт получил от неравнодушных северян автомобиль УАЗ "Патриот" 2015 года выпуска.



Машину общественникам передали в соответствии с распоряжением председателя Правительства России Михаила Мишустина.



Полноприводный внедорожник прошёл техосмотр и полностью готов к выполнению специальных задач. В своё подразделение автомобиль забрал военный с позывным "Шерхан", приехавший в Архангельск по заданию командования.



По мнению бойца, армейский помощник с пробегом 160 тысяч километров находится в отличном состоянии. На херсонском направлении УАЗ "Патриот" будет перевозить личный состав, боекомплекты, технику, продукты питания и другие грузы.