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Еще один "Патриот" ушел из Архангельска в зону СВО

Народный фронт получил от неравнодушных северян автомобиль УАЗ "Патриот" 2015 года выпуска.

 Машину общественникам передали в соответствии с распоряжением председателя Правительства России Михаила Мишустина.

 Полноприводный внедорожник прошёл техосмотр и полностью готов к выполнению специальных задач. В своё подразделение автомобиль забрал военный с позывным "Шерхан", приехавший в Архангельск по заданию командования.

 По мнению бойца, армейский помощник с пробегом 160 тысяч километров находится в отличном состоянии. На херсонском направлении УАЗ "Патриот" будет перевозить личный состав, боекомплекты, технику, продукты питания и другие грузы.

08 декабрь 10:15 | : Политика

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