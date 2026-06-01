Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ненокса благословенная

Праздник святых апостолов Петра и Павла молитвенно встретили в старинной Нёноксе на берегу Белого моря

 Божественную литургию совершили в храме села Нёнокса под Северодвинском. Богослужение возглавил священник Антоний Власов. 

 В теплое время года Божественная литургия в храме совершается регулярно. 

 *** 

 Нёнокса находится на востоке Онежского полуострова, в 40 километрах от Северодвинска. Первое упоминание о селе содержится в уставной грамоте 1397 года великого князя Московского Василия I Дмитриевича. По этой грамоте Двинская земля отдавалась в наместничье управление боярам. 

 В документах XIV века упоминается наряду с другими поселениями Летнего берега Двинского залива Белого моря — корабельными пристанищами Уной и Лудой. Жители этих мест занимались рыбным, зверобойным и солевым промыслами, ловили жемчуг. 

 В XVI веке Нёнокса была крупным посадом, который населяли государственные крестьяне. К этому же столетию относится первое известие о существовании там церковного прихода. 

 Славится село храмовым ансамблем — Троицкая и Никольская церкви XVIII века, а также колокольня 1834 года. Это один из немногих полностью сохранившихся ансамблей деревянной архитектуры, превративший село в жемчужину русского деревянного зодчества.

17 июль 09:00 | : Будни / Верую

Главные новости


Я бы в грузчики пошел. «Непрестижные» профессии в СССР
Назло рекордам! Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (202)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20