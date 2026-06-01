Ненокса благословенная

Праздник святых апостолов Петра и Павла молитвенно встретили в старинной Нёноксе на берегу Белого моря

Божественную литургию совершили в храме села Нёнокса под Северодвинском. Богослужение возглавил священник Антоний Власов.

В теплое время года Божественная литургия в храме совершается регулярно.

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Нёнокса находится на востоке Онежского полуострова, в 40 километрах от Северодвинска. Первое упоминание о селе содержится в уставной грамоте 1397 года великого князя Московского Василия I Дмитриевича. По этой грамоте Двинская земля отдавалась в наместничье управление боярам.

В документах XIV века упоминается наряду с другими поселениями Летнего берега Двинского залива Белого моря — корабельными пристанищами Уной и Лудой. Жители этих мест занимались рыбным, зверобойным и солевым промыслами, ловили жемчуг.

В XVI веке Нёнокса была крупным посадом, который населяли государственные крестьяне. К этому же столетию относится первое известие о существовании там церковного прихода.

Славится село храмовым ансамблем — Троицкая и Никольская церкви XVIII века, а также колокольня 1834 года. Это один из немногих полностью сохранившихся ансамблей деревянной архитектуры, превративший село в жемчужину русского деревянного зодчества.