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Назло рекордам! Депутаты АрхГорДумы за неделю

Всю минувшую рабочую неделю народные избранники столицы Поморья провели истинно по июльски – хватило сил и времени на спорт и на полезные городу дела.

Депутат Денис Лапин серьезно занимается триатлоном. Недавно он вернулся из столицы Беларуси  с масштабного спортивного фестиваля IRONSTAR MINSK 2026, посвященного как раз этому виду спорта.

Архангельский парламентарий успешно преодолел олимпийскую дистанцию, включающую полтора километра плавания, 40 километров велогонки и 10 километров бега. Это серьезное испытание, требующее отличной физической подготовки и выносливости.

Сейчас он готовится к покорению новой высоты – в ноябре пройдет «железный» триатлон. Там ему предстоит сначала проплыть 3800 метров, затем проехать 180 километров на велосипеде и сразу после этого пробежать полный марафон – 42,195 километра.

Сейчас Денис Викторович тренируется ежедневно по 2–4 часа под руководством чемпиона Ironman 2018 года. Он бегает по набережной Северной Двины, катается на велосипеде по трассе за Малыми Карелами, а плавание осваивал буквально с нуля.

Вы спросите, зачем депутату триатлон, какое отношение он имеет к законотворческой деятельности? Объясняет Денис Лапин:

- Не знаю, какой еще любительский вид спорта давал бы столько динамики в жизни. В один день ты бежишь по набережной, в другой — едешь несколько десятков километров в сторону Карпогор. Это очень увлекательно, да и тело развивается более гармонично.

Как говорится, упорство и труд все перетрут. Этому и учит триатлон. Плюс, конечно, не надо забывать и о пиар-составляющей – народный избранник должен быть готов к покорению любых вершин.

Архангельские дворы. Они, как правило, вдалеке от глаз туристов, у светской власти на них не всегда хватает времени. Но на то и есть депутаты, чтобы взбодрить городское начальство.

На улице Дачной видны первые итоги работ по благоустройству после жалобы местных жителей Михаилу Орлову. Во дворе выполнен небольшой, но важный комплекс работ: детская площадка приведена в порядок, территория подсыпана песком, отремонтирован игровой элемент в виде машинки и освежён краской теннисный стол. Пусть это не глобальное преображение, но именно такие детали создают ощущение уюта и заботы — и для детей, и для взрослых.

К слову, депутатская деятельность не должна замыкаться в границах своего избирательного округа. Наглядный пример: На одном из приёмов к Михаилу Петровичу обратилась жительница с просьбой помочь в покраске пандуса и ограждения у дома.     Несмотря на то, что адрес относился к другому избирательному округу, перенаправлять заявителя в долгие бюрократические переходы не стали. Михаил    Орлов сразу связался с коллегой — депутатом по данному округу Александром Кузнецовым. Реакция была мгновенной. Вопрос решился оперативно, без лишних формальностей.

Михаил Орлов:

- Именно так и должна строиться работа депутатов. Когда на первом месте стоят не границы округов, а интересы жителей и желание помочь человеку. Всё чётко и оперативно!

На 14-м лесозаводе появилась детская площадка, депутаты говорят, что это первый шаг к полноценному детскому городку.

Думаете - ерунда какая, у нас детство в приоритете? Если бы. Этому событию предшествовала долгая и кропотливая работа. Депутат городской Думы Алексей Бельков признается: прошлогодняя неудача в программе «Комфортное Поморье» стала хорошим уроком. Тогда заявка не прошла, но опускать руки никто не стал. Наоборот – собрались с силами, учли все нюансы и подготовились по-настоящему основательно.

Алексей Бельков:

- Детская площадка это первый, начальный этап создания хорошего детского городка в нашем микрорайоне с дальнейшим расширением.

 

12 июль 09:00 | : Горячая тема / Политика

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