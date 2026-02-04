Форд «Фокус» из Архангельской области прибыл на передовую

В Народный фронт пришла очередная видеовесточка из зоны СВО. Бойцы с донецкого направления по достоинству оценили скоростной Форд «Фокус», который северяне отправили на передовую несколько недель назад.



Военнослужащий с позывным «Стальной» благодарит всех земляков и предпринимателя Владимира Письменного, который выделил средства на техническую подготовку автомобиля к непростым условиям специальной военной операции.



Автомобиль – это универсальное средство передвижение, которое в условиях городской застройки поможет парням перевозить боеприпасы, продукты питания и перемещать раненых.