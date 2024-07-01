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Архангельский Народный фронт передал бойцам СВО нужное авто

Данный автомобиль (УАЗ «Патриот») Народный фронт Архангельской области получил от областной прокуратуры в рамках распоряжения председателя Правительства России Михаила Мишустина.

Внедорожник 2011 года выпуска, в хорошем техническом состоянии, имеет пробег 111 тысяч километров. Это уже десятый автомобиль, который отправился из столицы Поморья на передовую.

Работа продолжается, на очереди еще несколько машин.

Желаете помочь военнослужащим из Архангельской области? Приносите вещи, продукты, инструменты в штаб НФ на Троицком, 39 (1 этаж, левое крыло). Деньги на покупку дорогостоящей техники для бойцов принимаются на счёт регионального сбора «Всё для Победы!».

 

20 август 12:05 | : Политика

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