Архангельский Народный фронт передал бойцам СВО нужное авто

Данный автомобиль (УАЗ «Патриот») Народный фронт Архангельской области получил от областной прокуратуры в рамках распоряжения председателя Правительства России Михаила Мишустина.

Внедорожник 2011 года выпуска, в хорошем техническом состоянии, имеет пробег 111 тысяч километров. Это уже десятый автомобиль, который отправился из столицы Поморья на передовую.

Работа продолжается, на очереди еще несколько машин.

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