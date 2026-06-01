По Архангельску прошел парад семей

В Петровском парке Архангельска в День семьи, любви и верности состоялся праздничный парад семей. Участие приняли семьи прихожан архангельских храмов. Предваряло мероприятие молебное пение у памятника святым Петру и Февронии.

Парад семей — часть межрегионального фестиваля «Семейный пикник», организованного архангельским Центром поддержки молодой семьи в сотрудничестве с Росмолодежью.

«Парад семьи в Архангельске провели в третий раз, — рассказал руководитель епархиальной комиссии по делам по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев. — В этом году впервые решили объединить усилия с Центром поддержки молодой семьи и думаем, что мероприятие получилось масштабным, вдохновляющим и полезным для северян».

Отметим, что Всероссийский парад семьи проводится ежегодно 8 июля при поддержке Администрации Президента Российской Федерации и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2023 года.

Событие проходит в День семьи, любви и верности и в день памяти покровителей брака святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских во многих регионах России. Цель — укрепление традиционных семейных ценностей, формирования в обществе убеждения о важности и ценности семьи в жизни человека, привитие подрастающему поколению чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью.



