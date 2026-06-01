Православная организация «Рассвет» помогает с ремонтом соцучреждениям

Архангельская региональная общественная благотворительная организация «Рассвет» продолжает оказывать помощь лечебным учреждениям города. В стационары городских больниц общественники передали лакокрасочные материалы и грунтовки.

Помощь получили Первая ГКБ имени Е.Е. Волосевич, а также детское и взрослое отделения психиатрической больницы в Талагах.

Передать краску удалось благодаря взаимодействию с сообществом православных предпринимателей столицы Поморья, так торговые сети пожертвовали нереализованные материалы «Рассвету».

Все переданные строительные принадлежности будут использованы для косметических ремонтов отделений, подсобных помещений, а также фасадов и лестничных маршей.

«Особенно важно, что сейчас как раз время выполнения ремонтно-строительных работ. Мы уже завершили покраску стен в палатах детского и подросткового отделения психиатрического стационара. Там же в этом сезоне мы планируем благоустроить гостевую площадку со скамейками, а в отделении принудительного лечения — смонтировать двухъярусную теплицу для выращивания зелени, огурцов и томатов», — рассказал исполнительный директор АРОБО «Рассвет» Валерий Смирнов.

По его словам, наличие небольшого подсобного хозяйства позволит организовать занятость больных, что также имеет большое терапевтическое значение.

Напомним, общественная организация «Рассвет» действует под эгидой епархиального отдела медико-социального служения и благотворительности. Офис организации находится по адресу: Троицкий проспект, 102, кабинет 1728. Связаться с Валерием Витальевичем можно по телефону + 7 (911) 551 30 13.