Бойцы СВО благодарят Народный фронт Поморья за автомобили

На этой неделе в Народный фронт пришли две благодарности от земляков с херсонского и луганского направлений.



Военнослужащие 61-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты выражают признательность архангельскому механику Игорю Журавлёву, передавшему на передовую свой автомобиль “Нива”.



Напомним, внедорожник не только проверили и подготовили к выполнению боевых задач, но и укомплектовали запасной резиной, запчастями и инструментами для ремонта автотехники.



А земляки из отдельного разведывательного батальона говорят спасибо работникам Роскомнадзора, отправившим на СВО автомобиль “Соболь”. Машину починили силами представителей Народного фронта, загрузили гуманитарной помощью и доставили “за ленту”.



Морпехи уже осваивают незаменимую в полевых условиях “Ниву”, а разведчики теперь будут еще быстрее с помощью маневренного “Соболя”.