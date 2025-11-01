Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бойцы СВО благодарят Народный фронт Поморья за автомобили

На этой неделе в Народный фронт пришли две благодарности от земляков с херсонского и луганского направлений.

Военнослужащие 61-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты выражают признательность архангельскому механику Игорю Журавлёву, передавшему на передовую свой автомобиль “Нива”.

Напомним, внедорожник не только проверили и подготовили к выполнению боевых задач, но и укомплектовали запасной резиной, запчастями и инструментами для ремонта автотехники.

А земляки из отдельного разведывательного батальона говорят спасибо работникам Роскомнадзора, отправившим на СВО автомобиль “Соболь”. Машину починили силами представителей Народного фронта, загрузили гуманитарной помощью и доставили “за ленту”.

Морпехи уже осваивают незаменимую в полевых условиях “Ниву”, а разведчики теперь будут еще быстрее с помощью маневренного “Соболя”.

07 ноябрь 15:11 | : Политика

Главные новости


Сказ о том, как Ленина и Романов бракосочетались
Запрет князя Пожарского. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (89)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20