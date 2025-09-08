Вверх
Бойцы СВО получили из Поморья термопот и "Патриот"

На этой неделе в региональный Народный фронт пришли сразу две благодарности от бойцов СВО из Архангельской области.

Военнослужащие с херсонского направления выражают признательность за автомобиль УАЗ “Патриот” всем землякам, представителям предприятия “Стройхолдинг”, подготовившим машину к выполнению боевых задач, и работникам губернаторского центра “Вместе мы сильнее”, доставившим внедорожник на передовую.

А парни из ударного отряда “Ирландцы” говорят спасибо за новую партию гуманитарной помощи, среди которой – полезная и нужная бойцам бытовая техника (см видео).

 

12 сентябрь 11:58 | : Политика

