Михаил Кузнецов выступил с докладом на заседании Совета при Президенте по демографии

Руководитель Исполкома Народного фронта выступил с докладом на заседании Совета при Президенте по реализации государственной демографической и семейной политики. Согласно майскому опросу Народного фронта, в котором приняли участие более 30 тысяч человек, 92% граждан считают, что быть родителем – счастье, а дети – главная радость в жизни.

“Однако не у всех семей получается реализовать свои демографические планы. И дело часто не в материальной ситуации, а в социальной среде. 25% родителей ежегодно сталкиваются с несправедливым отношением или ограничениями из-за детей. Каждая вторая жалоба – на дискриминацию со стороны работодателя: отказ в приёме на работу с малолетними детьми, принуждение к увольнению из-за больничных, отказ в повышении. Каждая третья – на ситуацию в транспорте, школе, детсаду, поликлинике или органах соцзащиты. При этом 36% граждан, не имеющих детей, говорят, что их решение завести ребёнка не будет зависеть от увеличения мер поддержки. Это вопрос культурной среды, отношения общества и качества инфраструктуры”, – сказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Согласно опросам и обращениям на прямую линию, до четверти женщин сталкиваются с проблемами в период родов и жалуются на грубость, равнодушие и невнимательность персонала. При этом ситуация постепенно улучшается: оценки женщин, родивших в последние годы, уже на 15% выше, чем у тех, кто рожал 5–6 лет назад. Для многих женщин особенно важны атмосфера поддержки и отношение персонала, поэтому востребованы проекты “роддомов с душой”, где можно заранее познакомиться с врачами и условиями пребывания. Народный фронт планирует передать Минздраву результаты мониторинга регионов с наибольшим количеством жалоб и предложения по масштабированию успешных практик. В ряде регионов уже появляются эффективные практики, например, в Липецкой области QR-коды на тестах на беременность ведут на службы сопровождения беременности и репродуктивной помощи.

Проблема бесплодия сегодня одинаково актуальна как для женщин, так и для мужчин, однако мужчины значительно реже обращаются за обследованием и лечением. Минздрав уже запустил репродуктивную диспансеризацию и открывает центры охраны здоровья семьи и репродукции в регионах страны. Вместе с тем сохраняются два ключевых ограничения: низкая мотивация мужчин проходить обследования и дефицит специалистов в регионах. По данным опросов, о существовании врача-андролога знают лишь около 20% граждан. Народный фронт предлагает расширять подготовку профильных специалистов и поддерживать развитие центров репродуктивного здоровья.

Народный фронт обращает внимание, что вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) сейчас проводится лишь в отдельных регионах и пока отсутствует в национальном календаре прививок. Учитывая прямую связь ВПЧ с риском развития рака шейки матки, президентское движение предлагает после появления отечественной вакцины ускорить запуск масштабной вакцинации девочек по всей стране.

Опросы показывают высокий запрос семей на развитие инфраструктуры поддержки родителей, включая систему кратковременного присмотра за детьми. Кроме того, около половины семей с детьми и 65% семей без детей не имеют рядом бабушек и дедушек, которые могли бы помогать с ребёнком.

Одной из ключевых проблем молодых семей остаётся снижение мобильности. Народный фронт ранее поднимал вопрос доступности такси с детскими креслами. Сейчас движение совместно с одной из крупнейших каршеринговых компаний прорабатывает запуск семейных микроавтобусов с пониженным тарифом для многодетных семей. Также Народный фронт планирует совместно с социально ответственными автошколами запустить программу бесплатного обучения вождению для многодетных мам.

По статистике, ежегодно около 1 000 детей выпадают из окон. Народный фронт совместно с Минстроем проработал вопрос внесения детских ограничителей на окна в стандарт отделки многоквартирных домов. Речь идёт о простом защитном механизме, установка которого практически не влияет на стоимость жилья, но может предотвратить трагедии.

Ещё одной темой стали обращения семей, связанные с участием бабушек и дедушек в воспитании детей.

Сегодня без нотариальной доверенности они зачастую не могут забрать ребёнка из детского сада или сопровождать его в медицинские учреждения. Народный фронт предлагает проработать возможность цифрового подтверждения таких полномочий через портал Госуслуг.

Кроме того, предоставление многодетным семьям мер соцподдержки сегодня осуществляется до достижения старшим ребёнком 18 лет или 23 лет при очном обучении на бюджете. Однако при переходе на новую модель высшего образования часть студентов будет заканчивать обучение позже 23 лет. В этой связи Народный фронт предлагает сохранить меры поддержки многодетным семьям до окончания очного обучения старшего ребёнка в вузе.