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Народный фронт отчитался по реализации нацпроектов

Народный фронт подвел итоги всероссийских общественных опросов о ходе реализации национальных проектов России. Исследования, охватившие все регионы страны, позволили выявить как сферы успехов, так и направления, требующие повышенного внимания. Об этом сообщил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на Совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

 Согласно данным исследования, россияне лучше всего информированы о проектах “Семья” (62%), “Продолжительная и активная жизнь” (50%), “Молодёжь и дети”, и “Инфраструктура для жизни” (по 45%). Граждане отмечают значительный рост цифровизации госуслуг (61%) и улучшение благоустройства городской среды (52%). В то же время, меньше всего позитивных изменений россияне и эксперты замечают в работе по повышению доступности жилья, поддержке предпринимательства и вопросах экологии

 “В этот раз мы дополнительно задали вопрос представителям территориального общественного самоуправления про препятствия в достижении целей национального развития и реализации нацпроектов. На первом месте высокая бюрократической нагрузка на государственных служащих. На втором недостаточная вовлеченность людей. Что особенно важно – 90% опрошенных выразили готовность принять участие в решении задач национальных проектов.  Мы видим в этом возможность опережающего достижения показателей. Есть потенциал внутри системы управления с опорой на активное участие людей”, – сказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

 Глава государства ранее подчеркивал, что многодетные семьи должны стать примером успеха и большого общественного признания. А значит достижение целей нацпроекта “Семья” невозможно без изменения культуры отношения общества к семье. По данным опросов Народного фронта, 40% граждан считают, что решение завести третьего ребёнка не встретит поддержки у родных, друзей и коллег, а 43% женщин  уверены, что работодатель не пойдет им навстречу в период беременности и будет против гибкого графика работы с маленьким ребенком.

“Сейчас меры поддержки многодетных семей разрознены от субъекта к субъекту и не воспринимаются как признание особой роли и высокого общественного статуса. Часть субъектов РФ уже отказались от принципа нуждаемости, то есть помогают всем многодетным, а не только малоимущим. Предлагаем разработать единый стандарт, включающий не только меры поддержки для нуждающихся, но привилегии для многодетных родителей на всю жизнь. И это в большинстве случаев не вопрос выделения дополнительных бюджетных средств”, - добавил Михаил Кузнецов

 Опросы Народного фронта показали, что сфера здравоохранения воспринимается населением, в первую очередь, через состояние первичного звена. Важнейшим вопросом, который беспокоит граждан, остается дефицит узких специалистов в поликлиниках. По данным исследования, 52% пациентов сталкивались с отсутствием необходимого врача в поликлинике (чаще всего – невролог, эндокринолог, кардиолог, лор).

 “Важнейшим показателем нацпроекта является увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Решение этой задачи исключительно силами системы здравоохранения невозможно. Необходимо изменение отношения граждан к своему здоровью. По данным Росстата треть населения не обращается к врачам в случае болезни. Две трети имеют избыточный вес и вредные привычки. Вовлечение населения в заботу о собственном здоровье ведется неравномерно от субъекта к субъекту. В регионах РФ, где системно реализуются здоровьесберегающие программы, продолжительность жизни растет быстрее”, – добавил Михаил Кузнецов.

 В национальных проектах “Молодёжь и дети” на передний план выходит снижение бюрократической нагрузки на учителей.

 Отдельно руководитель Исполкома Народного фронта остановился на нацпроекте “Беспилотные авиационные системы”, отметив, что в условиях СВО беспилотная авиация получила мощный импульс к развитию благодаря десяткам компаний, созданных гражданскими инженерами практически с нуля при поддержке Минобороны.

“Для поддержания и развития этой отрасли нужны экспортные контракты. Малым производителям нужна помощь государства. Единый оператор, который возьмет на себя координирующие функции. С одной стороны, мы должны не допустить утечки технологий, с другой стороны важно открыть рынки сбыта дружественных стран для отечественных производителей БПЛА”, - сказал Михаил Кузне

06 июнь 19:24 | : Горячая тема / Политика

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