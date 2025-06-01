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Народный фронт Архангельской области мониторит ситуацию с проблемами семей

Экспертами Народного фронта проведён комплексный мониторинг исполнения поручений Президента России, касающихся вопросов социальной поддержки многодетных семей и повышения рождаемости. 

 Опрос граждан проводился с 6 декабря 2024, по 28 февраля 2025, охватил 42 675 респондентов с детьми из 89 субъектов России. 

 Серьёзные сложности наблюдаются в обеспечении доступности и качества групп продлённого дня. Согласно мониторингу Народного фронта, 60% родителей отмечают, что их дети-школьники не посещают группы продлённого дня либо из-за их отсутствия, либо из-за высокой стоимости. Родители отметили проблемы о нехватки внимания со стороны педагогов (35%), отсутствия горячего питания (24%), недостаток развивающих программ (20%) и раннего завершения работы групп (20%). 

 Сохраняется дискриминация в отношении семей с детьми при поездках в такси. Народным фронтом выявлены случаи, когда водители такси отказывались принимать заказы по детскому тарифу или не перевозили пассажиров с детьми по обычному тарифу, несмотря на наличие у них собственного детского кресла. 

“Сейчас Народный фронт ведет большую работу с агрегаторами, потому что детский тариф - это тариф, который требует дополнительных выплат. В нашем понимании он как минимум должен стоить столько же, сколько любой другой.” - сказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

 77% опрошенных родителей отмечают проблемы при оформлении пособий и льгот – чаще всего из-за несоответствия критериям нуждаемости. По мнению экспертов Народного фронта необходимо в перспективе уходить от приоритета принципа нуждаемости семьи к приоритету принципа безусловного предоставления пособий, исходя из количества детей, а не из уровня дохода семьи.

 Эксперты Народного фронта отмечают недочеты и в работе единой цифровой платформы учёта многодетных семей. Например, специалисты социальной защиты из разных регионов не могут видеть информацию друг друга. Кроме того, даже если у семьи есть удостоверение, это не значит, что они получат все положенные им меры поддержки: многое зависит от наличия прописки в определённом регионе. Это создаёт неравные условия для многодетных семей из разных областей. 

 Согласно данным мониторинга, решением Минфина России предусмотрена возможность предоставления семьям с детьми льготной ипотечной программы с процентной ставкой в размере не более 6% годовых на приобретение на вторичном рынке готового жилья. Вместе с тем эксперты Народного Фронта отмечают, что для большинства семей, особенно многодетных, покупка собственного жилья продолжает оставаться недоступной.

 “Мониторингом различных аспектов жизни семей с детьми мы занимаемся на регулярной основе, это и качество горячего питания в школах и детских садах, и обеспеченность учебникам, и создание безопасной среды для нахождения детей - отмечает руководитель регионального исполкома Народного фронта Юрий Шалауров. - С многими проблемами, выявленными в ходе опроса, сталкиваются семьи в нашем регионе, и с помощью наших экспертов мы стараемся доносить эти вопросы до ответственных ведомств, с которыми работаем в конструктивном диалоге.”

27 июнь 15:19 | : Политика

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