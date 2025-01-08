Путин удивился результатам опроса Народного фронта о профориентации

На заседании Совета по науке и образованию Президент РФ привёл результаты опроса Народного фронта об эффективности образовательных программ и существующих сложностях у студентов и работодателей.

В опросе приняли участие более 4000 человек – студенты, работники предприятий и представители бизнеса из 80 регионов.

И вот что удалось выяснить:

- 65% опрошенных считают, что высшее образование не даёт необходимых практических навыков;

- 38% заявили, что их диплом не пригодился;

- 77% учащихся первого курса готовы работать по специальности, но к моменту выпуска этот показатель снижается до 56%.