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Путин удивился результатам опроса Народного фронта о профориентации

На заседании Совета по науке и образованию Президент РФ привёл результаты опроса Народного фронта об эффективности образовательных программ и существующих сложностях у студентов и работодателей.

В опросе приняли участие более 4000 человек – студенты, работники предприятий и представители бизнеса из 80 регионов.

И вот что удалось выяснить:
 - 65% опрошенных считают, что высшее образование не даёт необходимых практических навыков;
 - 38% заявили, что их диплом не пригодился;
 - 77% учащихся первого курса готовы работать по специальности, но к моменту выпуска этот показатель снижается до 56%.

11 февраль 12:28 | : Политика

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