Все лучшее - детям. Народный фронт выполняет поручение президента

По поручению Президента РФ Народный фронт продолжает вести мониторинг доступности спорта для детей.

В этом году мы опросили 18 тысяч родителей и 6 тысяч школьников и пообщались с детскими тренерами со всей страны.

Выяснили, что доступность детского спорта в городах достигает 70%, а в сельской местности падает до 47%.

Сегодня на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта руководитель Исполкома НФ Михаил Кузнецов доложил о системных проблемах, которые волнуют родителей маленьких спортсменов и будущих чемпионов. К каждой есть предложение по устранению от Народного фронта.

Вопросы касаются высоких расходов родителей на спорт и соревнования, отсутствия спортивных залов в ряде школ, особенно в сельских районах, благоустройства лыжных трасс, доработки общероссийского портала ГИС "Спорт", включения в программу ГТО управления БПЛА и возрождения, таким образом, традиций Осоавиахима, поддержки тренеров в новых регионах.

Напомним, Народный фронт в Архангельской области добился, чтобы в школе № 7 с этого учебного года открылись свободные часы для занятия плаванием детей и взрослых жителей округа Майская горка.

Подробнее – в ролике. 

