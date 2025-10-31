Народный фронт подвёл итоги работы в 2025 году

Сопредседатель центрального штаба движения, член Совета при Президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелёва отметила, что Народный фронт уже третий год является частью редакции программы “Итоги года с Владимиром Путиным”, а все обращения, направленные главе государства, систематизированы по темам с помощью Гигачата от Сбера. Накопленный опыт позволил организовать маршрутизацию массива вопросов органам власти для исполнения пожеланий граждан.

“На прямую линию с Президентом поступило огромное количество обращений. К концу программы цифра перевалила за три миллиона. Основными темами стали социальная политика, вопросы, касающиеся инфраструктуры, жилья и экономики”, – рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Он добавил, что участие в решении вопросов россиян принимают более 8 тысяч организаций, включая федеральные и региональные органы власти.

“На контроле Народного фронта находятся 552 поручения Президента, практически по всем сферам жизни страны, начиная от здравоохранения, заканчивая ЖКХ и вопросами развития экономики. В этом году собранная нами информация звучала на 13 мероприятиях под руководством первого лица, где по итогам было дано 34 поручения. Это вопросы снижения тарифов для семей с детьми в такси, доступности спорта и включения обращения с беспилотниками в комплекс ГТО, а также множество других важных для людей решений. Народным фронтом за год проведено 87 мониторингов и опросов, в которых приняли участие свыше миллиона человек. Проверено более 5 тысяч строящихся и реконструируемых социальных объектов”, – рассказал заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Соколов.

“С начала 2025 года мы помогли бойцам СВО на сумму более чем 13,5 миллиарда рублей. Это переводы от граждан, корпораций и иная помощь. Народное участие позволило за 3,5 года открыть свыше 140 сборов и направить технику и амуницию более чем 510 подразделениям. Всего оказана помощь на сумму свыше 62 миллиардов рублей”, – рассказал заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.

В своем выступлении высоко оценил работу Народного фронта и начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.



