"Ангелы фронта" вернулись в Архангельск из зоны СВО

98-я гуманитарная миссия волонтерского движения «Ангелы фронта» успешно завершена. Грузы доставлены в воинские части и госпиталя на Сумское и Харьковское направления, в Луганскую и Донецкую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области.

 Для ремонтного батальона воздушно-десантных войск на Запорожском направлении «Ангелы фронта» доставили различные инструменты и оборудование. Самый крупный груз в эту поездку – специальная вентиляционная вытяжка в цех, в котором изготавливают деревянные конструкции для оборудования блиндажей, огневых точек, полевых укреплений.

 - Хочется отдельно передать благодарность команде «Ангелов Фронта» за их регулярную деятельность по доставке гуманитарной помощи. Они рискуют своими жизнями, доставляя эти грузы. Очень серьёзная работа проводится ими для того, чтобы бойцы на передовой были обеспечены всем необходимым: медикаментами, стройматериалами одеждой. Любые мелочи на фронте, они необходимы для того, чтобы бойцы могли успешно продвигаться вперед, - отметил военнослужащий рембата с позывным «Тринадцатый».

 В ходе поездки волонтеры из Архангельска преодолели несколько тысяч километров. Вдоль прифронтовых дорог часто попадаются сгоревшие большегрузные автомобили, ставшие целью украинских беспилотников. Буквально за полчаса до того, как на автозаправочную станцию приехала небольшая колонна машин «Ангелов фронта», по ней нанесли удар украинские дроны-камикадзе. 

 - Резкий взрыв, пошла волна, стекло рассыпалось. Попало в четвёртую колонку, дрон именно там упал. Осколками задело бочку, первую и вторую колонки, которые снесло. Начался пожар. Просто повезло, что в этот момент не было машин, - рассказала сотрудница АЗС Александра.

 По словам руководителя «Ангелов Фронта» Алексея Осмоловского все задачи миссии выполнены, все грузы – доставлены.

 - Это - наша девяносто восьмая миссия. Она, я не скажу, что кардинально отличается от предыдущих, но встречи с новыми людьми, с новыми друзьями - это всегда на сердце остаётся. На этот раз главным была помощь госпиталям, медротам, медбатам. Максимально везём все расходники медицинские, оборудование, наборы инструментов. Нам помогает в этом Первая городская больница Архангельска, ее главврач Алексея Попов, храм Успения Богоматери и его настоятель отец Кирилл Кочнев. «Ангелы фронта» появляются там, где их не ждут - это самые опасные места, там где мы нужнее всего.

В целом я очень доволен тем, что мы сделали, на 100% выполнили все задачи. И будем готовиться к очередной миссии, - отметил Алексей Осмоловский.

 Следующая поездка планируется уже в конце июня.


29 май 11:36

