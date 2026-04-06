«Ангелы фронта» передали помощь бойцам на Сумском и Харьковском направлениях

В зоне специальной военной операции работает гуманитарная миссия волонтерского движения «Ангелы фронта».

В Сумской области выполняет боевые задачи 80-я мотострелковая Арктическая бригада, в составе которой воюет много жителей Поморья. «Ангелы фронта» доставили арктическим мотострелкам дроны, собранные в Архангельске. А заказали и оплатили их участники волонтерского сообщества «Феникс-Север» из Северодвинска.

- Мы давно работаем с подразделениями, которые выполняют свои боевую задачу на Сумском направлении. Дроны, которые собираются в Архангельске, дорабатываются под задачи бойцов. Оперативная обратная связь нам помогает сделать дроны ещё лучше, - рассказал руководитель производства дронов с позывным «Еж».

- Третий мотострелковый батальон 80-й мотострелковой Арктической бригады выражает благодарность за приобретение дрона, волонтёрскому движению «Феникс-Севера», а также его руководителю Елене Орловой. Победа будет за нами! – поблагодарили бойцы.

На Белгородском пограничье грузы переданы для наших частей, которые наступают южнее – на Харьковском направлении. В 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, особо отличившуюся в декабре при штурме Волчанска, отправлены комплекты постельного и нательного белья, продукты питания, медикаменты.

- Выражаем огромную признательность волонтёрскому движению «Ангелы Фронта», всем жителям Архангельска и области за оказанную гуманитарную помощь, - поблагодарил командир отделения РЛС батареи противодействия БпЛА 128-й мотострелковой бригады с позывным «Карахо».

Также гуманитарная помощь была доставлена для бойцов рот радиоэлектронной борьбы 121-го и 122-го мотострелковых полков 69-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая наступает южнее Волчанска. Кроме того, дроны собранные в Архангельске были переданы в 344-й мотострелковый полк, действующий на Купянском направлении.

- Наши «птицы» сейчас очень востребованы. Это Сумское и Харьковское направления, куда мы передали ударные FPV-дроны ОсА-105 и транспортные «ОсА-Окта». Эти модели неплохо себя зарекомендовали, на них поступают запросы. И мы готовы в меру своих возможностей их собирать в Архангельске и поставлять в войска, - рассказал руководитель волонтерского движения «Ангелы фронта» Алексей Осмоловский.