Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Ангелы фронта» передали помощь бойцам на Сумском и Харьковском направлениях

В зоне специальной военной операции работает гуманитарная миссия волонтерского движения «Ангелы фронта».

 В Сумской области выполняет боевые задачи 80-я мотострелковая Арктическая бригада, в составе которой воюет много жителей Поморья. «Ангелы фронта» доставили арктическим мотострелкам дроны, собранные в Архангельске. А заказали и оплатили их участники волонтерского сообщества «Феникс-Север» из Северодвинска.

 - Мы давно работаем с подразделениями, которые выполняют свои боевую задачу на Сумском направлении. Дроны, которые собираются в Архангельске, дорабатываются под задачи бойцов. Оперативная обратная связь нам помогает сделать дроны ещё лучше, - рассказал руководитель производства дронов с позывным «Еж».

 - Третий мотострелковый батальон 80-й мотострелковой Арктической бригады выражает благодарность за приобретение дрона, волонтёрскому движению «Феникс-Севера», а также его руководителю Елене Орловой. Победа будет за нами! – поблагодарили бойцы.

 На Белгородском пограничье грузы переданы для наших частей, которые наступают южнее – на Харьковском направлении. В 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, особо отличившуюся в декабре при штурме Волчанска, отправлены комплекты постельного и нательного белья, продукты питания, медикаменты.

 - Выражаем огромную признательность волонтёрскому движению «Ангелы Фронта», всем жителям Архангельска и области за оказанную гуманитарную помощь, - поблагодарил командир отделения РЛС батареи противодействия БпЛА 128-й мотострелковой бригады с позывным «Карахо».

 Также гуманитарная помощь была доставлена для бойцов рот радиоэлектронной борьбы 121-го и 122-го мотострелковых полков 69-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая наступает южнее Волчанска. Кроме того, дроны собранные в Архангельске были переданы в 344-й мотострелковый полк, действующий на Купянском направлении.

 - Наши «птицы» сейчас очень востребованы. Это Сумское и Харьковское направления, куда мы передали ударные FPV-дроны ОсА-105 и транспортные «ОсА-Окта». Эти модели неплохо себя зарекомендовали, на них поступают запросы. И мы готовы в меру своих возможностей их собирать в Архангельске и поставлять в войска, - рассказал руководитель волонтерского движения «Ангелы фронта» Алексей Осмоловский.

  

26 май 10:09 | : Политика

Главные новости


Котлас: вместо школы - белки с балалайками за миллионы
Ах, гостиница моя. Так когда-то жили

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (281)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20