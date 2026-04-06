«Ангелы фронта» из Поморья доставили грузы военным медикам и морским пехотинцам

В зоне специальной военной операции продолжает работу гуманитарная миссия волонтеров из столицы Поморья. В Донецкой народной республике большой объем медицинских грузов был передан в полевые госпиталя. Также гуманитарная помощь доставлена бойцам 61-й гвардейской бригады морской пехоты Северного флота.

 Без помощи раненым бойцам не обходится ни одна волонтерская миссия «Ангелов фронта», и эта – не исключение. Лекарства, медтехника, постельное белье – вот непременные «расходники» любого мобильного полевого госпиталя. Маневренность, позволяющая в считанные минуты свернуть работу и эвакуировать в укрытие раненых, включая «тяжелых», не идет в ущерб профессионализму медиков и качеству оказания помощи. Во время очередной поездки волонтеры движения «Ангелы фронта» доставили из Архангельска медицинское оборудование в один из передовых мобильных госпиталей.

 - Эта, уже 98-я миссия у нас адресована прежде всего военным госпиталям. Доставлено много медицинских грузов: вновь мы привезли наборы хирургических инструментов, оборудование. Расходные материалы. Все это необходимо для развертывания передовых медицинских отрядов и мобильных госпиталей в непосредственной близости от фронта, - рассказал руководитель волонтерского движения «Ангелы фронта» Алексей Осмоловский. 

 - Огромное спасибо волонтерскому движению «Ангелы фронта» и жителям Архангельской области за помощь, оказанную госпиталю, - поблагодарил один из военных медиков.

 Также волонтеры движения «Ангелы фронта» во время гуманитарной миссии в зоне спецоперации доставили грузы для бойцов 61-й гвардейской бригады морской пехоты Северного флота. Соединение, в котором служит много жителей Архангельской области выполняет боевые задачи в Донецкой народной республике.

 В сентябре прошлого года «Ангелы фронта» доставили бойцу 61-й бригады с позывным «Буц» новый мотоцикл, подаренный жителем Архангельска Аркадием Рысиным. Кстати, мотоцикл спас штурмовику-архангелогородцу жизнь в бою. И познакомились с верным другом морпеха – овчаркой «Зарой», которая после семи месяцев боевой службы на передовой отправилась домой вместе с супругой «Буца» Юлией, навещавшей мужа. 

 И вот – новая встреча. И знакомство с новым боевым товарищем. Наши штурмовики нашли щенка на линии фронта. Десятимесячная Приора стала полноправным членом братства морской пехоты. И сейчас тоже поедет в Архангельск.

 По словам ефрейтора с позывным «Буц», собаки очень чутко реагируют на беспилотники: заранее чуют дроны, и, если скулят и прячутся – значит жди «прилета». Нередко это спасает бойцам жизнь. Морпехи не оставляют бездомных животных в беде. Вот и Приоре нашли новую семью в Архангельске, где ее очень ждут.

 На этот раз «Ангелы фронта» привезли морским пехотинцам 61-й бригады посылки из столицы Поморья. Это запчасти для автомобилей «УАЗ», FPV-дроны, собранные в Архангельске, лекарства и рабочую одежду, а также сладкие подарки от северян. 

 - Хочу выразить большую благодарность учащимся колледжа телекоммуникаций за предоставленную одежду и лекарства, и сладости. От 61-й бригады морской пехоты, а также учащимся Эколого-биологического лицея за теплые и добрые письма! Большое спасибо. Вы нас поддерживаете! И конечно – огромная благодарность нашим ангелам-хранителям – волонтерам движения «Ангелы фронта» и лично Алексею Осмоловскому, который постоянно помогает землякам-северянам! Враг будет разбит! Победа будет за нами! – сказал морпех «Буц».

 

 

27 май 11:10 | : Политика

