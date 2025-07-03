"Ангелы фронта" из Архангельска снова уехали на передовую

В зоне специальной военной операции работает очередная гуманитарная миссия волонтерского движения «Ангелы фронта». Из Поморья в воинские части госпиталя в Курской и Белгородской областях, а также на Донбасс и Новороссию отправилась новая партия гуманитарных грузов.

После прибытия из Архангельска в Москву была проведена сортировка грузов. Дроны, маскировочные сети отправятся ребятам в 200-ю мотострелковую бригаду под Часов Яр, личные посылки – в сводный полк ВМФ под Донецк, дрон-детекторы, и также дроны, кстати собранные в Архангельске 61-ю бригаду в Скадовск. А лекарства, мединструменты, оргтехника – в госпитали Горловки, Донецка, Белгорода и Курска.

Сбор и отправка гуманитарной помощи из Поморья были организованы волонтерами движения «Ангелы фронта» совместно с Губернаторским центром Архангельской области «Вместе мы сильнее». В составе миссии самые разные люди, их объединяет то, что все они – добровольцы, и участвуют в доставке грузов в свободное от основной работы время. В зону специальной военной операции отправляются адресные посылки для воинских частей, медицинских батальонов и госпиталей.

- Это дроны, изготовленные в Архангельске. Это медицинское оборудование, которое нам передала Первая горбольница столицы Поморья при содействии благотворительной организации «Рассвет» и Архангельской митрополии. Все это передадим в пять госпиталей, - рассказал Николай Шапов, представитель Губернаторского Центра Архангельской области «Вместе мы сильнее»

- Хочется поблагодарить министерство здравоохранения Архангельской области, Военно-медицинскую академию, больницу при храма Алексея человека Божия - огромное спасибо за то, что помогли с медикаментами, инструментами. Отдельное спасибо нашему большому другу главному врачу 1-й горбольницы Алексею Попову. И большая благодарность всей нашей команде, – отметил руководитель волонтерского движения Ангелы Фронта Алексей Осмоловской

Путь из Архангельска через Москву в первые точки передачи груза – в Курской и Белгородской областях не близок. Но волонтеры его успешно преодолели. Самыми первыми были доставлены посылки для бойцов частей, выполняющих боевые задачи на юге Курщины и ведущих наступление в Сумской области. Здесь были переданы маскировочные сети, продуктовые наборы.

После переезда уже в Белгородской области большой объем груза был передан в один из армейских госпиталей. Это и гигиенические наборы, и лекарства, а также комплекты инструментов для операционной, стоимостью несколько миллионов рублей. Все это – вклад в восстановление наших бойцов после ранений.

- Мы выражаем свою благодарность организации «Ангелы фронта» за помощь медицинским батальонам. Большое спасибо. Победа будет за нами! – сказал

военнослужащий армейского госпиталя группировки войск «Север» с позывным «Студент».

Гуманитарная миссия «Ангелов фронта» за только за первые сутки отработала сразу по нескольким регионам – посылки доставлены бойцам в Курскую и Белгородскую области, на сумское и харьковское направление.



