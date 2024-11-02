"Ангелы фронта" из Поморья доставили грузы бойцам СВО

Бронежилеты, экипировка, автомобиль «ГАЗель», адресные посылки доставлены волонтерами движения «Ангелы Фронта» во главе с Алексеем Осмоловским воинским частям в Курскую область, Луганскую, Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую область.

«Ангелы Фронта» это инициативная группа патриотов из Архангельской области, которая работает в новых регионах России с 2022 года. Это такие ребята, которые берут на себя ответственность доставить собранную жителями Поморья гуманитарную помощь адресно, тем подразделениям, которым она предназначается. В общем «Ангелы Фронта» летают быстро и приходят на помощь тогда, когда их очень ждут, но не всегда ожидают увидеть, ибо времена, мягко сказать, не спокойные, появляются «Ангелы», как правило, из ниоткуда и уходят тоже в никуда.

Подготовку маршрута передвижения и доставку груза организовал идейный вдохновитель движения «Ангелы Фронта» Алексей Осмоловский. В зоне специальной военной операции ветерана спецназа знают по позывному «Помор».

В Курской области посылки были переданы группе тяжёлых мобильных снайперов 155-й гвардейской бригады морской пехоты. Также помощь была доставлена воинским частям в Луганской и Донецкой народных республиках. В Херсонской области важный груз доставлен в 61-ю гвардейскую бригаду морской пехоты Северного флота, в составе которой воюет много северян. Побывали «Ангелы Фронта» и у бойцов 80-й мотострелковой (Арктической) бригады.

- Очередная партия гуманитарного груза доставлена в зону специальной военной операции. Помимо транспортных средств, спецоборудования и экипировки для бойцов, мы привезли необходимые медикаменты, медицинское оборудование для госпиталей, и посылки ребятам от родных. – рассказал Алексей Осмоловский.

Отметим, что Алексей также помог в организации 10-й гуманитарной миссии Губернаторского центра Архангельской области, которая работали в начале ноября в Курской и Белгородской областях, ЛНР и ДНР. Он безвозмездно предоставил архангельским волонтерам автомобиль для сопровождения машин с гуманитарной помощью – всего более 200 тонн грузов и 51 транспортное средство.



