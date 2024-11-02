Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Ангелы фронта" из Поморья доставили грузы бойцам СВО

Бронежилеты, экипировка, автомобиль «ГАЗель», адресные посылки доставлены волонтерами движения «Ангелы Фронта» во главе с Алексеем Осмоловским воинским частям в Курскую область, Луганскую, Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую область.

 «Ангелы Фронта» это инициативная группа патриотов из Архангельской области, которая работает в новых регионах России с 2022 года. Это такие ребята, которые берут на себя ответственность доставить собранную жителями Поморья гуманитарную помощь адресно, тем подразделениям, которым она предназначается. В общем «Ангелы Фронта» летают быстро и приходят на помощь тогда, когда их очень ждут, но не всегда ожидают увидеть, ибо времена, мягко сказать, не спокойные, появляются «Ангелы», как правило, из ниоткуда и уходят тоже в никуда. 

 Подготовку маршрута передвижения и доставку груза организовал идейный вдохновитель движения «Ангелы Фронта» Алексей Осмоловский. В зоне специальной военной операции ветерана спецназа знают по позывному «Помор».

В Курской области посылки были переданы группе тяжёлых мобильных снайперов 155-й гвардейской бригады морской пехоты. Также помощь была доставлена воинским частям в Луганской и Донецкой народных республиках. В Херсонской области важный груз доставлен в 61-ю гвардейскую бригаду морской пехоты Северного флота, в составе которой воюет много северян. Побывали «Ангелы Фронта» и у бойцов 80-й мотострелковой (Арктической) бригады.

  - Очередная партия гуманитарного груза доставлена в зону специальной военной операции. Помимо транспортных средств, спецоборудования и экипировки для бойцов, мы привезли необходимые медикаменты, медицинское оборудование для госпиталей, и посылки ребятам от родных. – рассказал Алексей Осмоловский.

 Отметим, что Алексей также помог в организации 10-й гуманитарной миссии Губернаторского центра Архангельской области, которая работали в начале ноября в Курской и Белгородской областях, ЛНР и ДНР. Он безвозмездно предоставил архангельским волонтерам автомобиль для сопровождения машин с гуманитарной помощью – всего более 200 тонн грузов и 51 транспортное средство.


19 ноябрь 10:38 | : Политика

Главные новости


Роспись Царским кушаньям начала XVII века
И собаки-то их любят. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (256)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20