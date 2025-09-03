Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бронежилеты и коптеры доставят из Архангельска в зону спецоперации

В зону специальной военной операции отправился очередной гуманитарный конвой из Архангельска. Он доставит нашим бойцам несколько автомобилей, включая бронированный, мотоцикл, дроны изготовленные в Архангельске и бронежилеты, которые производят по заказу министерства обороны на предприятии, созданном одним из волонтеров движения «Ангелы фронта». И конечно – большой груз маскировочных сетей, стройматериалов, медикаментов и адресных посылок.

 По уже сложившейся традиции, стартовав из Архангельска, гуманитарный конвой волонтерского движения «Ангелы фронта» забирает дополнительные грузы в Москве. Это важные медицинские препараты, которые будут доставлены в госпитали. В составе груза также маскировочные сети.

 Как рассказал руководитель «Ангелов фронта» Алексей Осмоловский, особый акцент сделан на продукцию, производство которой уже развернуто на своих предприятиях. Это, прежде всего, бронежилеты и квадрокоптеры. 

 - В очередную поездку мы везем наши дроны «Оса-105», которые уже стали популярны на фронте, поэтому от многих бригад на них заказы. Также мы везем бронежилеты нашего производства, с нашими плитами. Их тоже производят у нас, в Санкт-Петербурге, мои хорошие друзья. А кокон это изготовляем мы на моей фабрике. Так что это все для наших ребят, и делаем все сами, - сказал Алексей Осмоловский, руководитель волонтерского движения «Ангелы фронта».

 Основная нагрузка в поездке ложится на водителей. Иван Сидельников за все поездки в составе миссий «Ангелов фронта» наездил уже более 200 тысяч километров.

 - Нагрузка на водителя в принципе хорошая идет. Протяженность у нас идет – 6,5 тыс. проходим за раз. Из дома и обратно. Бывает и по 7 пробегаем. Спать то удается? Удается, бывает спим, мало но что делать. Нужно делать, нужно работать. Так что все нормально получается, - поделился Иван Сидельников, волонтер движения «Ангелы фронта»

 «Ангелов фронта» уже ждут в зоне спецоперации ребята из Поморья. На этот раз гуманитарный конвой состоит из трех единиц: это фура, которая везет автомобили, легковая машина с прицепом, к котором перевозят мотоцикл и маскировочные сети и машина скорой помощи, которая полностью загружена медикаментами для госпиталей и передовых медицинских батальонов. 

 Грузы будут переданы практически по всей линии боевого соприкосновения.


08 сентябрь 14:24 | : Политика

Главные новости


Время светлых ожиданий. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Неизвестная Китайская война

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (102)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20