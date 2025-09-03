Бронежилеты и коптеры доставят из Архангельска в зону спецоперации

В зону специальной военной операции отправился очередной гуманитарный конвой из Архангельска. Он доставит нашим бойцам несколько автомобилей, включая бронированный, мотоцикл, дроны изготовленные в Архангельске и бронежилеты, которые производят по заказу министерства обороны на предприятии, созданном одним из волонтеров движения «Ангелы фронта». И конечно – большой груз маскировочных сетей, стройматериалов, медикаментов и адресных посылок.

По уже сложившейся традиции, стартовав из Архангельска, гуманитарный конвой волонтерского движения «Ангелы фронта» забирает дополнительные грузы в Москве. Это важные медицинские препараты, которые будут доставлены в госпитали. В составе груза также маскировочные сети.

Как рассказал руководитель «Ангелов фронта» Алексей Осмоловский, особый акцент сделан на продукцию, производство которой уже развернуто на своих предприятиях. Это, прежде всего, бронежилеты и квадрокоптеры.

- В очередную поездку мы везем наши дроны «Оса-105», которые уже стали популярны на фронте, поэтому от многих бригад на них заказы. Также мы везем бронежилеты нашего производства, с нашими плитами. Их тоже производят у нас, в Санкт-Петербурге, мои хорошие друзья. А кокон это изготовляем мы на моей фабрике. Так что это все для наших ребят, и делаем все сами, - сказал Алексей Осмоловский, руководитель волонтерского движения «Ангелы фронта».

Основная нагрузка в поездке ложится на водителей. Иван Сидельников за все поездки в составе миссий «Ангелов фронта» наездил уже более 200 тысяч километров.

- Нагрузка на водителя в принципе хорошая идет. Протяженность у нас идет – 6,5 тыс. проходим за раз. Из дома и обратно. Бывает и по 7 пробегаем. Спать то удается? Удается, бывает спим, мало но что делать. Нужно делать, нужно работать. Так что все нормально получается, - поделился Иван Сидельников, волонтер движения «Ангелы фронта»

«Ангелов фронта» уже ждут в зоне спецоперации ребята из Поморья. На этот раз гуманитарный конвой состоит из трех единиц: это фура, которая везет автомобили, легковая машина с прицепом, к котором перевозят мотоцикл и маскировочные сети и машина скорой помощи, которая полностью загружена медикаментами для госпиталей и передовых медицинских батальонов.

Грузы будут переданы практически по всей линии боевого соприкосновения.



