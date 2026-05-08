Игорь Арсентьев провел прием участников СВО

Рассказ от первого лица города Северодвинска:

- Прошел личный приём участников специальной военной операции и членов их семей. Для нас это не просто одно из направлений работы - это безусловный приоритет. За каждым обращением - судьбы, переживания, ожидание помощи здесь и сейчас. Поэтому такие приёмы проводим регулярно, не реже одного раза в месяц, и держим каждое обращение на контроле до результата.

Обратились 9 заявителей: вопросы разные, но одинаково значимые - предоставление земельных участков, проблемы в сфере ЖКХ и работа управляющих компаний, оформление льгот - от компенсаций по коммунальным услугам до медицинского обслуживания. Особо непростые и чувствительные темы - поиск пропавших бойцов, взаимодействие с ведомствами, получение информации для семей. Здесь важно не только решение, но и человеческое участие, внимание, сопровождение.

 Важно, что помощь не ограничивается только днями приёма. В Северодвинске работает «единое окно», куда участники СВО и их близкие могут обратиться - без лишних барьеров. Адрес: Плюснина, 7, время приема по понедельникам с 17:00 до 19:00, по средам с 14:00 до 16:00.


29 май 11:09 | : Политика

