Игорь Арсентьев с глазу на глаз с народом

Глава Северодвинска делится своими впечатлениями от приема граждан по личным вопросам:

- Несколько обращений было от участников специальной военной операции. У одного есть желание постоянно проживать в поселке Белое озеро, другой поделился переживаниями о заезженном газоне и парковке на тротуаре на проспекте Морском. С каждым проговорили алгоритм по решению их вопросов – берем в работу.

С жительницами дома №24/2А по улице Торцева подробно обсудили состояние дома. Заверил их, что застройщик, который ведет работы в квартале по-соседству, полностью соблюдает все договоренности по забивке свай. Северодвинки также попросили провести дератизацию в здании – поручение будет дано УК «Созидание».

Познакомился с семейной парой, которая в 2022 году приехала в город из Донецкой области. На тот момент они имели статус «беженцы», сейчас уже получили гражданство РФ. Обратились ко мне за возможностью предоставить жилье, так как на Родине дом полностью разрушен и проживать, по сути, нигде. Так как в данный момент оба трудятся на муниципальном предприятии, то могут претендовать на служебное жилье. Сегодня же будут показаны несколько вариантов, надеюсь, один из них станет для них уютным уголком для проживания в нашем Северодвинске.

Северодвинцы обратились с вопросами улучшения территории в квартале 175 – на следующей неделе представители Комитета ЖКХ выедут на объект, чтобы наглядно оценить фронт работы. Также поступили предложения по ремонту конкретных внутриквартальных проездов и посадке зеленых насаждений.

Напомню, запись на приём ведётся по телефонам: 8 (8184) 58-70-40 и 8 (8184) 58-37-61. Можно записаться и на «онлайн» прием по этим же номерам.