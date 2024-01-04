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Прокуратура Архангельской области объяснила вернувшимся с СВО их права

Сегодня, 06.03.2024, прокурором Архангельской области Николаем Хлустиковым совместно с военным прокурором Северодвинского гарнизона Сергеем Моисеевым проведен прием граждан по вопросам защиты прав участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.

Прием прошел с участием Уполномоченного по правам человека в Архангельской области Любови Анисимовой, заместителя председателя регионального правительства Игоря Скубенко, представителя военного комиссариата Архангельской области Сергея Зыка и руководителя филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитника Отечества» Юлии Моногаровой.

Всего на личный прием обратилось 12 граждан, которых интересовали вопросы получения статуса ветерана боевых действий, оказания мер социальной поддержки, соблюдения законодательства об исполнительном производстве и др. Заявителям разъяснены положения федерального и регионального законодательства.

По доводам обращений, требующих вмешательства надзорного ведомства, организованы проверки, установлен контроль прокуратуры области.

06 март 15:27 | : Будни

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