Семье погибшего участника СВО из Северодвинска выплатили его зарплату

Прокуратура города Северодвинска по обращению семьи участника специальной военной операции провела проверку соблюдения требований трудового законодательства.

Установлено, что мужчина подписал контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации для прохождения военной службы, погиб в зоне боевых действий. Его сын обратился к работодателю для получения заработной платы отца, не выплаченной ко дню смерти, однако ему было отказано.

В этой связи прокурором генеральному директору коммерческой организации внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое удовлетворено, денежные средства в сумме свыше 108 тыс. рублей выплачены семье погибшего в полном объеме.

Кроме того, руководитель организации привлечен к административной ответственности за нарушения требований трудового законодательства по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ и оштрафован.

Защита прав и законный интересов участников специальной военной операции и членов их семей находится на постоянном контроле органов прокуратуры.