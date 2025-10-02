Вверх
В Архангельске разработали новую модель дронов

В Архангельске научно-производственная компания «Алекс.Ком» завершила успешные испытания нового беспилотного летательного аппарата. Этот октокоптер, стал результатом инновационных научных и инженерных разработок, а также тщательного анализа потребностей фронта.

Новый БПЛА «ОсА-ОКТА» разработан на базе дрона «ОсА-105», который уже серийно выпускается в столице Поморья НПК «Алекс.Ком» и прошел испытания в зоне специальной военной операции. В сентябре, партия таких беспилотников, была передана в Архангельский батальон 71-й гвардейской мотострелковой дивизии, выполняющий боевые задачи под Часовым Яром в ДНР.

 Кстати линейку боевых FPV-дронов «ОсА», названных в честь главы волонтерского движения «Ангелы фронта» Алексея Осмоловского, впервые показали в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде. Там были продемонстрированы возможности квадрокоптеров «ОсА-105» с полезной нагрузкой до 5 кг и «ОсА-073» с грузоподъемностью до 2 кг.

 Октокоптер «ОсА-ОКТА» с рамой в 10 дюймов имеет в два раза большую грузоподъемность, чем его предшественник, он может поднять и нести груз до 10 кг. Испытания прошли успешно на одном из полигонов под Архангельском.

 Отметим, что «Алекс.Ком» не ограничивается только разработкой дронов. В Санкт-Петербурге компания также развернула швейное производство экипировки военного и гражданского назначения. Также здесь изготавливают бронежилеты высокого класса защиты. В сентябре это жизненно важное снаряжение было передано в 1-ю гвардейскую мотострелковую Славянскую бригаду.

 Немаловажно, что производство ориентировано на трудоустройство членов семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также демобилизованных по ранению бойцов. В рамках этого проекта также разрабатывается и изготавливается швейная продукция для инвалидов СВО, а также для граждан с ограниченными возможностями. Здесь функционирует ателье, осуществляющее пошив по индивидуальным заказам, что делает производство более гибким и актуальным для текущих потребностей.

 Гуманитарная деятельность компании «Алекс.Ком» и волонтерского движения «Ангелы фронта» охватывает чрезвычайно необходимые и чувствительные направления, как: оказание помощи и поддержка родных и близких бойцов-участников СВО; поиск пропавших без вести, трудоустройство демобилизованных военнослужащих, в том числе с ограниченными возможностями, помощь в лечении и реабилитации военнослужащих, получивших ранение, сбор и адресная доставка гуманитарных грузов в зону СВО.

 Свою миссию руководитель Алексей Осмоловский так:

 - Наша работа основывается на прочной связи между людьми: «Северяне помогают северянам» - это не просто лозунг, а философия, которая движет нашей командой. И она трансформируется в конкретные поступки людей, готовых жертвовать своим временем и усилиями ради общей цели – нашей Победы! – отметил Алексей.

 

03 октябрь 11:53

