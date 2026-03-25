Прокурор Хлустиков увидел Онегу как она есть

Прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николай Хлустиков посетил Онежский муниципальный округ с целью осуществления приема граждан.

Жалобы заявителей, обратившихся на прием к руководителю регионального надзорного ведомства, касались вопросов защиты жилищных прав граждан, соблюдения интересов членов семей участников специальной военной операции, благоустройства общественной территории, нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Например, жительница г. Онега сообщила о непринятии органом местного самоуправления мер по ограничению доступа посторонних лиц в заброшенное здание.

Проживающая в пос. Малошуйка заявительница попросила оказать содействие в реализации жилищных прав.

В ходе личного приема Николаем Хлустиковым принято 11 заявителей. Обратившимся даны разъяснения федерального законодательства. По доводам обращений, требующих вмешательства органов прокуратуры, от граждан приняты заявления и организованы проверки.

В рамках рабочей поездки прокурором области и автономного округа на базе МУП «Онегаавтотранс» проведена встреча с руководством предприятия, на которой обсуждены вопросы соблюдения трудовых и социальных прав работников.

Помимо этого, Николай Хлустиков совместно с главой Онежского муниципального округа Верой Пономаревой и представителями управляющей компании посетил возведенные в рамках реализации на территории Архангельской области региональной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья два новых многоквартирных дома.