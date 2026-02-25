Архангельские депутаты почтили память летчиков-фронтовиков

Накануне 9 мая состоялся ежегодный митинг возле самолета МиГ-31. В мероприятии приняли участие представители архангельских авиакомпаний, аэропорта, общественных организаций. Среди участников митинга были председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов, депутаты Максим Хохулин и Илья Жердев, а также областной депутат Надежда Виноградова. 

  «Во время войны погибло множество людей как среди солдат, так и среди мирного населения. Среди них могло быть много выдающихся ученых, спортсменов, инженеров, деятелей искусства. Они могли изменить мир к лучшему, но их свершения так и не состоялись, а они пали смертью храбрых ради будущих поколений. Они сражались за каждого из нас, чтобы у нас было мирное небо над головой и светлое будущее», — подчеркнул Иван Воронцов. 

 Для ветеранов боевой и гражданской авиации ученики средней школы №12 исполнили песни военных лет. Военные традиционно организовали «полевую кухню», где угощали всех гостей кашей и горячим чаем. 

 «Митинг возле самолета МиГ-31 стал доброй традицией не только для ветеранов авиации, но и для жителей Талажского авиагородка. Ежегодно сюда приходит множество людей, чтобы почтить память бравых летчиков и отдать дань уважения всем, кто не вернулся с полей сражений», — отметил депутат Максим Хохулин. 

 В завершение памятного мероприятия почетный караул произвел залпы из боевого оружия, а участники митинга возложили цветы у шасси самолета. 

 «Сегодняшний митинг – это важное мероприятие памяти. Это возможность отдать дань предкам, которые защищали небо нашего Севера в годы Великой Отечественной войны и обеспечивали безопасность северных конвоев. Это способствовало доставке важных и ценных грузов на фронт. Эту историю мы должны беречь и передавать молодому поколению», — подчеркнул депутат городской Думы Илья Жердев.


06 май 20:03 | : Политика

