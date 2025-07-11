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Архангельские депутаты приехали поддержать жителей воюющего Донбасса

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и депутат Алексей Бельков прибыли в Донецкую Народную Республику в составе гуманитарной группы. Они задействованы в восстановлении разрушенной жилой инфраструктуры и помогают жителям пострадавших районов.

Как сообщил Иван Воронцов, уже в ближайшее время они приступят к работе на объектах, поврежденных в результате боевых действий.

— Наша задача — поддержать людей, оказавшихся в тяжелой ситуации, и внести вклад в возвращение к мирной жизни, — подчеркнул он.

Участие в поездке стало личным решением депутатов. Воронцов и Бельков отправились в регион во время своего отпуска и работают на добровольной основе.



11 июль 15:58 | : Политика

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