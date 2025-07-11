Архангельские депутаты приехали поддержать жителей воюющего Донбасса

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и депутат Алексей Бельков прибыли в Донецкую Народную Республику в составе гуманитарной группы. Они задействованы в восстановлении разрушенной жилой инфраструктуры и помогают жителям пострадавших районов.Как сообщил Иван Воронцов, уже в ближайшее время они приступят к работе на объектах, поврежденных в результате боевых действий.— Наша задача — поддержать людей, оказавшихся в тяжелой ситуации, и внести вклад в возвращение к мирной жизни, — подчеркнул он.Участие в поездке стало личным решением депутатов. Воронцов и Бельков отправились в регион во время своего отпуска и работают на добровольной основе.