Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Иван Воронцов объявил дату третьей сессии АрхГорДумы

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов подписал постановление о созыве 3-й сессии Архангельской городской Думы 28-го созыва 29-30 ноября 2023 года  

29 ноября в 10:00 начнёт свою работу третья сессия городской Думы 28-го созыва. Постановление о созыве сессии подписал председатель городской Думы Иван Воронцов. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы. 

 Главный вопрос повестки сессии - принятие городского бюджета на 2024 год в первом чтении.

 

10 ноябрь 11:56 | : Политика

Главные новости


Как не взорвать свой город. Разговор с режиссёром «1000 дешёвых зажигалок»
Поморские мотивы Петра Налича

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (107)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)


Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20