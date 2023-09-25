Иван Воронцов объявил дату третьей сессии АрхГорДумы

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов подписал постановление о созыве 3-й сессии Архангельской городской Думы 28-го созыва 29-30 ноября 2023 года
29 ноября в 10:00 начнёт свою работу третья сессия городской Думы 28-го созыва. Постановление о созыве сессии подписал председатель городской Думы Иван Воронцов. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.
Главный вопрос повестки сессии - принятие городского бюджета на 2024 год в первом чтении.