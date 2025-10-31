Вверх
Архангельские депутаты поздравили с наступающим ветеранов Великой Отечественой

В преддверии Нового года представители Архангельской городской Думы отправились с теплыми поздравлениями к тем, кто внес неоценимый вклад в историю нашего города и страны – ветеранам Великой Отечественной войны, Почетным гражданам Архангельска.

 В этом году по решению Думы звание «Почетный гражданин города Архангельска» было присвоено 16 выдающимся жителям областной столицы. Эти люди – живая история, пример мужества, стойкости и преданности Родине.

 Виталий Васильевич Рогатых – символ несгибаемой воли

 Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и депутат областного Собрания Михаил Авалиани лично поздравили Почетного гражданина Архангельска Виталия Васильевича Рогатых.

 Виталий Васильевич, ушедший на фронт в 18 лет, прошел суровыми дорогами войны. Его боевой путь начался на Волховском фронте, где он участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Тяжелое ранение не сломило духа ветерана, и после долгих месяцев лечения он вернулся домой, чтобы встретить Победу. Награжденный орденом Отечественной войны II степени и медалями за боевые заслуги, Виталий Васильевич после войны посвятил 36 лет труду на Соломбальском целлюлозно-бумажном комбинате.

 По словам председателя городской Думы Ивана Воронцова, эти встречи – не просто формальное поздравление. Это дань уважения, выражение благодарности и напоминание о том, что подвиги Героев Победы никогда не будут забыты. 

 Иван Воронцов: «Для нас большая честь иметь возможность лично поздравить таких людей, как Виталий Васильевич. Его жизненный путь – это пример истинного патриотизма и стойкости. Мы желаем ему крепкого здоровья, благополучия и светлых праздников!»

 Михаил Авалиани: «От имени областного Собрания депутатов хочу выразить глубочайшее уважение Виталию Васильевичу. Его подвиг навсегда останется в памяти поколений. Желаем ему долгих лет жизни и мирного неба над головой».

 Александр Филиппович Горох – память о героическом прошлом

 Депутат Архангельской городской Думы Михаил Иванов также имел возможность поздравить Почетного гражданина Архангельска Александра Филипповича Гороха.

 Александр Филиппович – участник Великой Отечественной войны, прошедший через оккупацию в Белоруссии и участвовавший в подавлении Венгерского восстания. Его жизненный путь отмечен наградами и глубоким уважением земляков.

 Михаил Иванов: «Поздравляя Александра Филипповича, мы вспоминаем о тех страшных годах и о героизме нашего народа. Его история - это напоминание о том, как важно ценить мир и помнить о тех, кто его завоевал. Желаем Александру Филипповичу здоровья и радостных новогодних дней!»

 Анатолий Никифорович Кулаков - Герой нашего времени 

 Депутат Архангельской городской Думы Илья Жердев лично поздравил участника Великой Отечественной воны Анатолия Кулакова.

 Анатолий Никифорович родился в августе 1927 г. в Архангельске. Во время войны проходил обучение в школе радистов. Служил на Бакарице в штабе дивизиона на радиостанции в должности радиста. 1944 году был мобилизован. Войну закончил в звании рядового. Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. После демобилизации работал слесарем в детской исправительной колонии, потом в тралфлоте.

 Илья Жердев поделился: «Для нас, депутатов Архангельской городской Думы, большая честь лично встретиться с Анатолием Никифоровичем. Его история - это часть истории нашего города, нашей страны. Мы гордимся такими людьми и всегда будем помнить их вклад в Великую Победу. Желаем Анатолию Никифоровичу крепкого здоровья и светлых праздников!».


30 декабрь 16:35 | : Политика

