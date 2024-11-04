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Иван Воронцов: "Мы должны помнить о тех, кто защищал нас"

По случаю Дня матери состоялся традиционный приём Главы города, на который были приглашены родители архангельских военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.

 В своём выступлении перед родителями погибших солдат и офицеров Иван Воронцов, председатель Архангельской городской Думы, от лица всего депутатского корпуса выразил признательность Галине Лоскутовой, руководителю общественной организации семей погибших защитников Отечества, за их самоотверженный труд по поддержке матерей, отцов и жён воинов, отдавших свои жизни при исполнении долга в локальных конфликтах, горячих точках и в ходе специальной военной операции.

 «Каждый родитель понимает, как это сложно — воспитывать детей. Но все мы хотим, чтобы они выросли достойными людьми и нашли своё место в жизни. Вы же воспитали настоящих героев, которые защищали нашу Родину и отдали свои жизни за то, чтобы над нами было мирное небо, а наша страна была независимой и свободной.

 Мы должны помнить о тех, кто защищал нас, и делать всё возможное, чтобы поддержать их близких. В следующем году вся страна будет отмечать 80-летие великой Победы. Враг был побеждён тогда, и мы победим его вместе сейчас. Победа будет за нами!» — сказал Иван Воронцов.

25 ноябрь 18:47 | : Политика

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