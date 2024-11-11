Иван Воронцов: "Архангельск был и остается символом силы духа"

Сегодня, в честь присвоения столицы Поморья почетного звания «Город воинской славы», прошло традиционное возложение цветов к стеле «Архангельск — город воинской славы».



В церемонии приняли участие первые лица города: глава города Дмитрий Морев и председатель городской Думы Иван Воронцов. Также были приглашены бывшие руководители городской администрации и городской Думы, которые занимали высокие посты в разные периоды и внесли значительный вклад в развитие города и укрепление местного самоуправления. Среди них — Игорь Годзиш, Виктор Павленко, Валентина Сырова и Андрей Кожин.



Торжественное мероприятие также посетили кадеты, школьники, ветераны и представители патриотических общественных объединений Архангельска.

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов поздравил жителей города с этим событием:

- Звание «Город воинской славы» навсегда запечатлело подвиг архангелогородцев, проявивших невероятную стойкость и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны. Архангельск стал одним из ключевых звеньев в цепи Победы. Через наш город шли важнейшие грузы от союзников по ленд-лизу, так необходимые для фронта. Несмотря на тяжелейшие условия, голод и холод, жители Архангельска работали день и ночь, перегружая тысячи тонн продовольствия, боеприпасов и техники для нужд армии.



Этот подвиг – пример величайшего патриотизма и сплоченности. Сегодня, храня память о тех трудных годах, мы гордимся тем, что Архангельск был и остается символом силы духа, мужества и любви к Родине.



От имени депутатов Архангельской городской Думы благодарю всех, кто чтит историю нашего города, кто трудится на его благо, кто сберегает и передает молодому поколению память о героических днях.



Желаю всем здоровья, мира, процветания и новых успехов на благо нашего родного Архангельска и всей России!