Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Котласе судят любителей обмануть пожилых доверчивых женщин

Котласская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу  местного жителя, обвиняемого в серии мошенничеств  в отношении пожилых граждан – ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину), и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По версии следствия, в период с февраля по март 2026 года обвиняемый, действуя в составе организованной группы, выполнял роль «курьера» – получал денежные средства от обманутых пенсионеров. Его сообщники, чьи личности в настоящее время устанавливаются, звонили потерпевшим и под видом сотрудников правоохранительных органов или родственников сообщали ложную информацию о дорожно-транспортных происшествиях с участием их близких, требуя денежные средства для «решения вопроса».

02 марта 2026 года злоумышленники, действуя по той же схеме, попытались похитить 150 тыс. рублей у 80-летней жительницы Котласа. Обвиняемый прибыл к месту жительства пенсионерки, однако довести преступление до конца не удалось – планы мошенников были разоблачены родственниками потерпевшей. Ущерб мог быть признан значительным с учетом материального положения пожилой женщины.

В тот же день злоумышленникам удалось обмануть другую пожилую жительницу Котласа. Ей сообщили, что ее родственница стала виновницей ДТП. Доверившись звонившим, пенсионерка передала через такси пакет с личными вещами и денежными средствами в сумме 270 600 рублей. Курьер забрал пакет по месту своего проживания, однако впоследствии был задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Котласский городской суд. Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

25 июнь 11:42 | : Происшествия

Главные новости


Год культуры в Поморье – лозунги и пустота
IL GUSTO в Архангельске: вкусно и многоточие

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (349)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20