В Котласе судят любителей обмануть пожилых доверчивых женщин

Котласская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя, обвиняемого в серии мошенничеств в отношении пожилых граждан – ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину), и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По версии следствия, в период с февраля по март 2026 года обвиняемый, действуя в составе организованной группы, выполнял роль «курьера» – получал денежные средства от обманутых пенсионеров. Его сообщники, чьи личности в настоящее время устанавливаются, звонили потерпевшим и под видом сотрудников правоохранительных органов или родственников сообщали ложную информацию о дорожно-транспортных происшествиях с участием их близких, требуя денежные средства для «решения вопроса».

02 марта 2026 года злоумышленники, действуя по той же схеме, попытались похитить 150 тыс. рублей у 80-летней жительницы Котласа. Обвиняемый прибыл к месту жительства пенсионерки, однако довести преступление до конца не удалось – планы мошенников были разоблачены родственниками потерпевшей. Ущерб мог быть признан значительным с учетом материального положения пожилой женщины.

В тот же день злоумышленникам удалось обмануть другую пожилую жительницу Котласа. Ей сообщили, что ее родственница стала виновницей ДТП. Доверившись звонившим, пенсионерка передала через такси пакет с личными вещами и денежными средствами в сумме 270 600 рублей. Курьер забрал пакет по месту своего проживания, однако впоследствии был задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Котласский городской суд. Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание вплоть до шести лет лишения свободы.